Vivo X90 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Vivo X90 Pro to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Smartfon dostanie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 oraz aparat 1-calowym sensorem. Poza tym Vivo X90 Pro otrzyma ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+.

Vivo X90 Pro to kolejny flagowiec chińskiej marki. Prędko go nie zobaczymy. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Tymczasem już teraz do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Na razie jest to jednak bardzo ubogi komplet informacji. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Vivo X90 Pro to smartfon, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm zapowie go w listopadzie i wiemy, że najpierw trafi on do serii Xiaomi 13. Następnie mamy aparat fotograficzny z 1-calowym sensorem. Nie wiadomo jednak, czy jest to Sony IMX989 z Xiaomi 12S Ultra.

Pełna specyfikacja techniczna Vivo X90 Pro nieznana

Vivo X90 Pro to smartfon, którego pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Poznamy ją pewnie jeszcze przed premierą. Wiemy też, że bateria ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Jej pojemność nie jest jednak znana. Spodziewajmy się także ekranu AMOLED wykonanego w technologii LTPO o rozdzielczości QHD+.

