Samsung Galaxy A54 5G w przygotowaniu. Taki procesor dostanie smartfon

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon, który pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. W sieci pojawiły się nowe informacje i tym razem obejmują one procesor mający trafić od obudowę telefonu. Wygląda na to, że Samsung Galaxy A54 5G otrzyma autorski chip Exynos 1380, który zastąpi poprzedni układ 1280.