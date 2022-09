Redmi Pad na renderze. Takie kolory obudowy otrzyma tablet

Redmi Pad to tablet, który zbliża się wielkimi krokami. Jego debiut ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekł render prasowy. Na nim widać jeden z odcieni, choć do wyboru będą co najmniej trzy kolory obudowy. Specyfikacja techniczna tabletu Redmi Pad na razie znana jest tylko częściowo.