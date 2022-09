Samsung Galaxy S23 Ultra – cena, specyfikacja i co wiemy na długo przed premierą

Samsung Galaxy S23 Ultra to nadchodzący flagowiec koreańskiej marki. Co o nim wiemy na kilka miesięcy przed premierą? Całkiem sporo, choć nie jest to jeszcze komplet informacji. Na razie znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Natomiast cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra na razie pozostaje w sferze domysłu.

Samsung Galaxy S23 Ultra to flagowiec, który był już obiektem mnóstwa przecieków. Premiera odbędzie się dopiero za kilka miesięcy. Debiutu spodziewamy się w styczniu 2023 r. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna telefonu? Zobaczmy sobie, co wiemy na obecną chwilę.

6,8-calowy ekran AMOLED QHD+

Samsung Galaxy S23 Ultra ma otrzymać ekran bardzo podobny do poprzednika. Będzie to wysokiej klasy panel AMOLED wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że zapewni zmienne odświeżanie obrazu i pewnie będzie to odbywać się w zakresie do 120 Hz. Przekątna wyświetlacza to 6,8 cala, a rozdzielczość to QHD+. Oczywiście spodziewajmy się pomniejszych ulepszeń w postaci zwiększonej jasności czy lepszego współczynnika odbicia. Ekran pozwoli oczywiście na pracę z użyciem S Pen.

Pod obudową Snapdragon 8 Gen 2

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma ten sam procesor, co pozostałe modele z serii. Będzie to nowy chip Qualcomma dla flagowców z Androidem, czyli Snapdragon 8 Gen 2. Zapowiedź układu ma odbyć się w listopadzie. Koreańczycy chcą umieścić ten SoC w każdej wersji telefonu i nie planują tym razem wariantu z autorskim Exynosem, co pewnie wiele osób ucieszy.

Cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra wysoka

Dokładna cena modelu Samsung Galaxy S23 Ultra nie jest na razie znana. Spodziewajmy się jednak kwoty na poziomie ponad tys. euro, a w Polsce około 6 tys. zł i wzwyż. Tanio nie będzie i trzeba się z tym pogodzić. Do tego jeszcze akcesoria i zrobi się całkiem niemała sumka.

Aparat fotograficzny z sensorem 200 MP

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma nowy aparat fotograficzny, choć jego wygląd nie ma ulec większym zmianom. Pojawi się zupełnie nowy sensor główny z matrycą 200 MP typu 1/1.3″ oraz pikselami w rozmiarze 0,6 μm. Poza tym zostanie połączony z obiektywem mającym światło przysłony na poziomie f/1.7. Spodziewajmy się jeszcze trzech dodatkowych obiektywów, z których jeden będzie peryskopowy.

Bateria o pojemności 5000 mAh

Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma akumulator podobny do poprzednika. Będzie to bateria o pojemności 5000 mAh. Pozostaje wierzyć, że Koreańczycy popracowali trochę nad zwiększeniem prędkości ładowania i zdecydują się na ładowarkę o większej mocy. Pod tym względem na tle konkurencji z Chin producent mocno odstaje. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S23 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości QHD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 GB pamięci RAM

128, 256, 512 GB lub 1 TB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 13 z One UI 5

