Xiaomi 12T Pro w przecieku. Są rendery, cena i specyfikacja

Xiaomi 12T Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem do sieci wyciekły rendery prasowe oraz w zasadzie kompletna specyfikacja techniczna telefonu. Znana jest również cena Xiaomi 12T Pro w Europie. Flagowiec nie będzie jakoś przesadnie drogi, ale trochę pieniędzy trzeba wydać.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Do sieci wyciekły rendery, cena oraz prawie kompletna specyfikacja techniczna. Na temat tego telefonu wiadomo już naprawdę sporo. Będzie to pierwszy flagowiec marki, który otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem z matrycą 200 MP.

Smartfon Xiaomi 12T Pro ma 6,67-calowy ekran AMOLED z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. W tańszej wersji flagowca będzie to 108 MP. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Cena Xiaomi 12T Pro i specyfikacja techniczna

Cena Xiaomi 12T Pro w Europie wyniesie 849 euro. Tak więc w Polsce jest niemal pewnym, że będzie to kwota na poziomie 3999 zł. Dotyczy to wersji z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB miejsca na dane. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

202 g

Android 12 z MIUI 13

