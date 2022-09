Samsung Galaxy S23 ze zmianą na minus względem serii S22

Samsung Galaxy S23 nie ma pod kątem designu zmienić się względem serii S22. Pojawi się jednak pewna mała zmiana, którą trudno uznać za plus. To grubsza ramka wokoło ekranu. Nie będzie to duża modyfikacja, bo w modelach Samsung Galaxy S23 stanie się ona większa o 0,15 mm, ale mimo wszystko jej rozmiar wzrośnie.