Google Pixel 7 Pro w benchmarku. Jest specyfikacja Tensor G2

Google Pixel 7 Pro ma procesor Tensor G2. Smartfon został dostrzeżony w benchmarku, gdzie pojawia się częściowa specyfikacja nowego chipu. Wszystko wskazuje na to, że będzie on niewiele różnić się od poprzedniego układu. Google Pixel 7 Pro ma SoC Tensor G2, który został przez producenta po prostu nieco podkręcony.

Google Pixel 7 Pro otrzyma procesor Tensor G2, co producent już potwierdził. Telefon został dostrzeżony w bazie popularnego benchmarku Geekbench. Dzięki temu poznajemy nie tylko wydajność. Pojawia się także częściowa specyfikacja techniczna układu SoC. Wygląda na to, że zmian za wiele nie ma.

Tensor G2 ze smartfona Google Pixel 7 Pro ma specyfikację bardzo podobną do układu poprzedniej generacji. Nadal składa się z dwóch rdzeni Cortex-X1, dwóch A76 oraz czterech A55. Natomiast GPU to Mali-G710. Firma zwiększyła jednak taktowanie rdzeni CPU. Pierwszych do 2,85 GHz, a drugich do 2,35 GHz. To zaprocentowało około 10 proc. zyskiem wydajności w benchmarku wielu rdzeni.

Google Pixel 7 Pro z chipem Tensor G2 w październiku

Premiera smartfona Google Pixel 7 Pro odbędzie się w przyszłym miesiącu. Telefon zostanie zaprezentowany w październiku i potem trafi do sprzedaży. Ceny na razie nie są znane. Ale nie spodziewajmy się, że w przypadku tego konkretnego modelu będą niskie.

