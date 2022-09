Vivo X Fold Plus pozuje na zdjęciach. Tak wygląda składany smartfon

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują to urządzenie na żywo. Pochodzą one ze strony jednego z chińskich urzędów, gdzie sprzęt ten certyfikowano. Zobaczmy sobie, jak wygląda składany smartfon Vivo X Fold Plus i co o nim wiemy.