Oppo K10x oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Oppo K10x to smartfon, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,59-calowy ekran Full HD+ oraz procesor Snapdragon 695. Ponadto znajdziemy tu potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Oppo K10x oraz jego wyposażenie.

Oppo K10x to smartfon, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena została ustalona na 1499 juanów (ok. 1010 zł) w przypadku podstawowej wersji. Natomiast za wariant z największą pamięcią trzeba zapłacić 1999 juanów (ok. 1350 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Smartfon Oppo K10x ma 6,59-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Procesor to Qualcomm Snapdragon 695. SoC wspomagany jest przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W.

Oppo K10x ma też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 64, 8 i 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z ColorOS 12.1. specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo K10x – specyfikacja techniczna

6,59-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 12 z ColorOS

