Moto E22 i E22i oficjalnie. Cena i specyfikacja smartfonów

Moto E22 i E22i to dwa nowe smartfony marki Motorola. Za nami premiera. Znana jest cena i specyfikacja techniczna obu modeli. Tym razem są to tańsze telefony dla mniej wymagających użytkowników. Model Motorola Moto E22i to urządzenie pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Android Go.

Moto E22 i E22i to nowe smartfony Motoroli. Za nami premiera i wiemy, że kupimy je także w Europie. Cena pierwszego została ustalona na poziomie 139,99 euro (ok. 660 zł). Drugiego na 129,99 euro (ok. 614 zł). Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna obu telefonów.

Motorola Moto E22i i E22 to w zasadzie niemal dwa takie same telefony. Mają ekrany LCD o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Helio G37. Droższy model ma 4 GB pamięci RAM i 64 GB miejsca na dane. Bateria ma pojemność 4020 mAh.

Motorola Moto E22 ma też podwójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów 16 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości 5 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12, a w Moto E22i jest to Android Go. Specyfikacja techniczna telefonów widoczna jest poniżej.

Motorola Moto E22 i E22i – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD 90 Hz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G37 z GPU IMG PowerVR GE8320

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 2 MP

bateria o pojemności 4020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 / Go

źródło