ColorOS 13 Stable i Android 13 trafiają na Oppo Find X5

ColorOS 13 Stable to finalna aktualizacja oparta na systemie Android 13. Firma rozpoczęła jej wdrażanie i na pierwszy ogień poszły modele z serii Oppo Find X5. Odbywa się ona regionami i na liście nie ma na razie Polski. Aktualizacja do systemu Android 13 z ColorOS 13 dla Oppo Find X5 dotrze także do naszego kraju.