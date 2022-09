Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad i Buds 4 Pro w przyszłym tygodniu

Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad oraz Buds 4 Pro to nowe produkty, których premiera jest blisko. Plotki mówią o przyszłym tygodniu. To nowe smartfony, tablet oraz słuchawki bezprzewodowe. Oczywiście Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad i Buds 4 Pro to nowości, które kupimy w niedługim czasie w Polsce.

Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad oraz Buds 4 Pro to produkty, których premiera jest bardzo nieodległa. Jest bardzo możliwe, że ich oficjalna zapowiedź odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Na razie nie są to jeszcze potwierdzone informacje, a plotki. Przekazał je jednak sprawdzony w przeszłości leaker Abhishek Yadav.

Jeśli to prawda, to marka zapewne potwierdzi nadchodzący event na dniach. Smartfon Xiaomi 12T Pro to pierwszy flagowiec tej firmy z aparatem fotograficznym mającym główny sensor z matrycą 200 MP. Poza tym będzie to przebrandowany Redmi K50 Ultra, który debiutował w Chinach sierpniu. W Europie telefon pojawi się pod inną nazwą.

Xiaomi 12T Pro, Redmi Pad i Buds 4 Pro także w Polsce

Oczywiście Xiaomi 12T Pro, słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 Pro oraz tablet powinniśmy niedługo móc kupić także w Polsce. To kwestia kilku najbliższych tygodni. Ceny na razie nie są znane. Nowy flagowiec Chińczyków na pewno jednak nie będzie tani.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło