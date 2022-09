Vivo X80 Lite 5G blisko. Jest cena, specyfikacja i rendery

Vivo X80 Lite 5G to smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekły rendery oraz specyfikacja techniczna. Urządzenie ma 6,44-calowy ekran AMOLED 90 Hz i procesor MediaTek Dimensity 900. Cena Vivo X80 Lite 5G też nie jest tajemnicą. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie.