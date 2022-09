Vivo X Fold Plus blisko. Składany smartfon jeszcze we wrześniu

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Nowe plotki mówią o tym, że debiut odbędzie się jeszcze przed końcem tego miesiąca. Tak więc zobaczymy go zapewne w ciągu dwóch najbliższych tygodni. Na razie znamy częściową specyfikację Vivo X Fold Plus i kompletu informacji nie ma.

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Już starsze informacje mówiły o tym, że debiut odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Najnowsze plotki mówią o tym, że nastąpi to przed końcem września. Dokładny termin nie jest jednak na razie znany.

Składany smartfon Vivo X Fold Plus ma około 8-calowy ekran AMOLED, który się rozkłada. Wiemy, że to panel oferujący odświeżanie obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. To ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. Bateria ma pojemność 4700 mAh i wspiera szybkie ładowanie.

Pełna specyfikacja Vivo X Fold Plus nieznana

Vivo X Fold Plus ma ponadto dostać poczwórny aparat fotograficzny. Kamera ma składać się z sensorów 50, 48, 12 i 8 MP. Ten ostatni ma obsługiwać 5-krotny zoom optyczny. Natomiast przednia pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z nakładką ColorOS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło