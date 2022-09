IQOO 11 Pro jak OnePlus 11 Pro. Też otrzyma układ Snapdragon 8 Gen 2

IQOO 11 Pro to smartfon, który ma otrzymać ten sam procesor co telefon OnePlus 11 Pro. Będzie to więc układ Snapdragon 8 Gen 2. Chip ma być potężny i wiemy, że Qualcomm planuje go zaprezentować w listopadzie. Na premierę smartfonów IQOO 11 Pro i OnePlus 11 Pro poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy.

IQOO 11 Pro oraz OnePlus 11 Pro to flagowce, które zobaczymy za kilka miesięcy. Drugi z nich pozował ostatnio na renderach. Dzięki temu poznaliśmy jego design. Co będzie łączyć oba telefony? Z pewnością sporo i jednym z elementów jest procesor. Będzie to chip Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm ma zaprezentować procesor Snapdragon 8 Gen 2 jesienią tego roku. Ma to nastąpić w listopadzie. Dokładne szczegóły układu nie są jeszcze znane. Wiemy jednak, że zostanie on wykonany w 4-nm litografii. Spodziewajmy się także szybszych rdzeni CPU i GPU. Chip ma trafić w pierwszej kolejności do telefonów z serii Xiaomi 13.

IQOO 11 Pro i OnePlus 11 Pro z SoC Snapdragon 8 Gen 2 w grudniu

Wiemy, że OnePlus 11 Pro ma zadebiutować w Chinach w grudniu. W Europie zapewne poczekamy do pierwszego kwartału 2023 r. Debiut IQOO 11 Pro też ma szansę odbyć się jeszcze przed końcem tego roku.

