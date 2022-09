Huawei P50 Pocket New w drodze. Cena smartfona ma być atrakcyjna

Huawei P50 Pocket New to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekł plakat. Na nim widoczna jest cena telefonu. Ta w Chinach będzie bardzo atrakcyjna. Kompletna specyfikacja techniczna modelu nie jest znana. Wiemy jednak, jaki Huawei P50 Pocket New otrzyma procesor oraz aparat.

Huawei P50 Pocket New to nowy składany smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. W sieci pojawił się plakat, a na nim widoczna jest cena telefonu. Ta będzie bardzo atrakcyjna. Przy okazji poznajemy wygląd. Znana jest również częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy, co o nim wiadomo.

Składany smartfon Huawei P50 Pocket New ma procesor Snapdragon 778G. Wiemy, że otrzyma ekran OLED z odświeżaniem w 120 Hz oraz przetwarzaniem obrazu z technologią o nazwie XMAGE. Aparat fotograficzny umieszczono na okrągłej wyspie, ale obok nie ma drugiego wyświetlacza, który jest obecny w 1. generacji.

Cena Huawei P50 Pocket New atrakcyjna

Cena Huawei P50 Pocket New w Chinach wyniesie 4999 juanów, czyli około 3390 zł. Dotyczy to wersji mającej 256 GB miejsca na dane. Model z 512 GB pamięci będzie droższy. W tym przypadku jest to kwota na poziomie 6999 juanów (ok. 4745 zł). Pełna specyfikacja techniczna smartfona nie jest na razie znana.

