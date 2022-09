Xiaomi CIVI 2 w tym miesiącu. Otrzyma SoC Snapdragon 7 Gen 1

Xiaomi CIVI 2 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon zostanie zaprezentowany jeszcze we wrześniu i wiemy, że otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Model ukrywa się pod nazwą kodową Ziyi i został znaleziony w kodzie oprogramowania MIUI. Xiaomi CIVI 2 zapowiada się naprawdę ciekawie.

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu i otrzyma nowy procesor Qualcomma dla średniaków. To układ Snapdragon 7 Gen 1, który oferuje naprawdę sporą wydajność. Na razie znana jest tylko częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu.

Snapdragon 7 Gen 1 to procesor, który składa się z ośmiu rdzeni Kryo, które pracują z zegarem do 2,4 GHz. Współpracuje on z modem 5G X62. Za obliczenia graficzne odpowiada układ GPU Adreno. Nie brakuje też obsługi Bluetooth 5.2 czy kontrolera pamięci LPDDR5 typu 3200 MHz.

Xiaomi CIVI 2 jednym z pierwszych z układem Snapdragon 7 Gen 1

Xiaomi CIVI 2 to jeden z pierwszych telefonów z procesorem Snapdragon 7 Gen 1 na rynku. Poza tym wiemy, że telefon ma ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz oraz o rozdzielczości Full HD+. Poza tym spodziewajmy się baterii z szybkim ładowaniem o mocy 67 W.

