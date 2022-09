Oppo K10x z datą premiery. Jest częściowa specyfikacja

Oppo K10x to nowy średniak marki, który zostanie pokazany już za kilka dni. Została podana dokładna data premiery. Specyfikacja techniczna telefonu jest już znana. Wiemy, że ma on 6,59-calowy ekran LCD Full HD+ oraz procesor Qualcomm Snapdragon 695. Premiera Oppo K10x odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

Oppo K10x to smartfon, który zostanie pokazany na dniach. Datą premiery jest 16 września. Cena na razie pozostaje tajemnicą, ale będzie to model z typowej półki średniej. Znana jest za to specyfikacja techniczna telefonu. Rzućmy sobie na nią okiem.

Smartfon Oppo K10x ma 6,59-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695. Jest on wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 67 W.

Oppo K10x ma też potrójny aparat fotograficzny. Składa się on z sensorów z matrycami 64 i dwóch 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 16 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Oppo K10x – specyfikacja techniczna

6,59-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

195 g

Android 12 z ColorOS

źródło