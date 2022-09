Samsung Galaxy S23 Ultra otrzyma taki główny sensor

Samsung Galaxy S23 Ultra to smartfon, który ma dostać nowy sensor przygotowany przez koreańskiego producenta. Otrzyma on matrycę 200 MP i do sieci wyciekły nowe informacje związane z tym czujnikiem. Sensor z modelu Samsung Galaxy S23 Ultra ma być typu 1/1.3″ i zaoferuje rozmiar pikseli w postaci 0,6 μm.