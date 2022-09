Realme C30s z ceną. Smartfon będzie bardzo tani

Realme C30s to tani smartfon, którego premiera odbędzie się w tym tygodniu. Tymczasem do sieci wyciekły ceny. Te potwierdzają nam, że będzie to bardzo budżetowy telefon. Świadczy o tym chociażby jeden obiektyw dla głównego aparatu fotograficznego. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Realme C30s i jego design.

Realme C30s to smartfon, którego premiera odbędzie się 14 września. Tak więc nastąpi to już w najbliższą środę. Tymczasem do sieci wyciekła cena i ta jest atrakcyjna. Kompletna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. W tym temacie producent udostępnił na razie niewiele informacji.

Realme C30s ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Następnie mamy 8-rdzeniowy procesor, który nie został na razie sprecyzowany. Bateria ma pojemność 5000 mAh i znajdziemy tu także czytnik linii papilarnych umieszczony z boku obudowy. Aparat fotograficzny ma tylko jeden obiektyw.

Cena Realme C30s bardzo atrakcyjna

Cena Realme C30s jest niska. Model mający 2 GB pamięci RAM ma kosztować 7999 rupii (ok. 467 zł). Natomiast wariant z 3 GB RAM-u został wyceniony na 8799 rupii (ok. 515 zł). W obu wersjach znajdziemy 32 GB miejsca na dane. Poza tym telefon ma główny aparat 8 MP, a przednia kamerka do selfie pozwoli robić zdjęcia w jakości do 5 MP.

źródło