OnePlus 11 Pro na renderach. Taki design ma nowy flagowiec

OnePlus 11 Pro to flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że jego premiera ma odbyć się jeszcze w tym roku. Powinniśmy zobaczyć go w grudniu. Tymczasem już dziś mamy okazję zobaczyć design telefonu. Ujawniają nam go rendery, które przedostały się do sieci.

Smartfon OnePlus 11 Pro ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Ciekawiej robi się z tyłu, gdzie jest aparat fotograficzny. Firma zdecydowała się na nowy design. Wyspa dla kamery jest okrągła i ponownie widzimy tu logo firmy Hasselblad. Poza tym można dostrzec trzy obiektywy. Wygląda to ciekawie.

Specyfikacja OnePlus 11 Pro nieznana

OnePlus 11 Pro to flagowiec, który otrzyma nowy procesor Qualcomma dla smartfonów z półki premium. Jest to Snapdragon 8 Gen 2. Niestety jego specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Spodziewajmy się, że ekran to wysokiej klasy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+. Na więcej szczegółów musimy poczekać.

