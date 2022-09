Moto E22 na renderach. Specyfikacja owiana tajemnicą

Moto E22 to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Telefon doczekał się przecieku i w sieci pojawiły się rendery prasowe. Na nich widać zarówno przód, jak i tył obudowy modelu. Niestety specyfikacja techniczna Moto E22 pozostaje owiana tajemnicą, ale będzie zapewne dosyć podstawowa.

Smartfon Moto E22 ma ekran ze wcięciem dla kamery do selfie w postaci łezki. Możemy się domyślać, że wyświetlacz ma rozdzielczość HD+, a kamerka u góry pozwoli robić selfie w jakości 5 czy 8 megapikseli. Z tyłu obudowy umieszczono podwójny aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami.

Specyfikacja Moto E22 owiana tajemnicą

Więcej szczegółów związanych z wyposażeniem Moto E22 nie jest na razie znanych. Te owiane są tajemnicą. Spodziewajmy się jednak prostego procesora oraz modemu, który zapewni łączność z sieciami LTE. Na obsługę 5G w tym telefonie nie liczmy.

