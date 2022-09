Chromecast HD z systemem Google TV 12. Jest częściowa specyfikacja

Chromecast HD otrzyma system Google TV 12 i będzie to pierwsze tego typu urządzenie z tym oprogramowaniem. Przy okazji do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy, jaki procesor znajdzie się pod obudową. Ponadto Chromecast HD z Google TV otrzyma mniej pamięci operacyjnej RAM od modelu 4K.

Chromecast HD pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Niedawno do sieci wyciekła cena. Teraz dowiadujemy się, że urządzenie będzie pracowało pod kontrolą platformy Google TV 12 i będzie to pierwszy taki sprzęt na rynku z tym systemem. Przy okazji znana jest także częściowa specyfikacja techniczna.

Wiemy, że Chromecast HD z Google TV 12 obsłuży tylko obraz w rozdzielczości 1080p. Sercem urządzenia jest procesor Amlogic S805X2. Dla porównania w modelu 4K jest to mocniejszy chip S905X3. Mimo to w nowym urządzeniu nadal nie brakuje wsparcia dla kodeka AV1. Pamięć operacyjna RAM zostanie zredukowana z 2 do 1,5 GB.

Pełna specyfikacja przystawki Chromecast HD z Google TV 12 nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna nowej przystawki telewizyjnej Chromecast HD z systemem Android TV 12 nie jest na razie znana. To szczegóły, które poznamy dopiero z czasem. Cena w Europie wyniesie około 40 euro. Tak więc w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie około 190 zł.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło