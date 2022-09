Xiaomi 12T Pro — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 12T Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Smartfon był obiektem wielu przecieków i jego specyfikacja techniczna nie jest już tajemnicą. Wiemy też, ile ma kosztować. Cena Xiaomi 12T Pro wyciekła do sieci już wcześniej. Zobaczmy, co już wiemy o tym telefonie na kilka dni przed zapowiedzią.

Xiaomi 12T Pro to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera odbędzie się później w tym miesiącu. Jaka będzie cena oraz specyfikacja techniczna? Na jego temat wiemy już naprawdę sporo poprzez różne wycieki. Poza tym będzie to przebrandowany Redmi K50 Ultra z Chin z pewnymi zmianami.

6,67-calowy ekran AMOLED

Xiaomi 12T Pro ma 6,67-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED. Wyświetlacz na rozdzielczość 1220 x 2712 pikseli i oferuje odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Jest to wysokiej jakości panel ze wsparcie dla HDR10+ oraz Dolby Vision. Poza tym obsługuje przyciemnianie PWM oraz próbkowanie dotyku w postaci 480 Hz.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1+

Sercem Xiaomi 12T Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Jest to ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem, który oferuje bardzo dużą moc, a przy okazji dostał wyczekiwane poprawki względem poprzedniej generacji. Procesor będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

Potrójny aparat 200 MP

Xiaomi 12T Pro ma potrójny aparat fotograficzny, ale nie jest on identyczny z tym, który ma Redmi K50 Ultra. Producent wymienił główny sensor na taki z matrycą 200 MP. Ma go też Motorola Edge 30 Ultra. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z sensorem 8 MP i kamerkę 2 MP do zdjęć makro. Przednia pozwoli robić selfie w jakości do 20 megapikseli.

Cena Xiaomi 12T Pro znana

Cena Xiaomi 12T Pro wyciekła do sieci już wcześniej. Smartfon w podstawowej wersji ma kosztować 800 euro (ok. 3,8 tys. zł) i podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce. Tańsza wersja flagowca ma trafić dom sklepów w cenie od 600 euro (ok. 2,85 tys. zł). Tu znajdziemy procesor MediaTeka czy aparat z głównym sensorem 108 MP.

Bateria z bardzo szybkim ładowaniem

Xiaomi 12T Pro ma baterię o pojemności 5000 mAh. Akumulator wspiera bardzo szybkie ładowanie. W tym przypadku oferowane jest wsparcie dla ładowarki o mocy 120 W. Telefon ma też dwa głośniki z obsługą Dolby Atmos. Następnie mamy Wi-Fi 6E czy Bluetooth 5.2. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12T Pro – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 200 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

202 g

Android 12 z MIUI 13

