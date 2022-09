Redmi Note 12 Pro w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Redmi Note 12 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Telefon otrzyma aparat z głównym sensorem 50 MP. Poza tym pod obudową pojawi się bateria z szybkim ładowaniem 120 W. Zapowiedzi modelu Redmi Note 12 Pro spodziewamy się jesienią.

Redmi Note 12 Pro to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Telefon był niedawno certyfikowany. To przybliża go do rynkowego debiutu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna modelu. Nie ma tu zbyt wiele szczegółów, ale pewne informacje już są.

Chińskie media raportują, że Redmi Note 12 Pro to smartfon, który dostanie aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 8 MP. Całość uzupełni kamerka 2 MP. Pod obudową znajdzie się bateria o pojemności 4500 mAh. Akumulator będzie obsługiwać szybkie ładowanie o mocy 120 W, ale ładowarki w zestawie może nie być.

Pełna specyfikacja Redmi Note 12 Pro nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Redmi Note 12 Pro nie jest na razie znana. Oczywiście spodziewajmy się całkiem mocnego procesora dla smartfonów ze średniej półki czy ekranu o rozdzielczości Full HD+ z podwyższonym odświeżaniem obrazu. Więcej informacji poznamy bliżej premiery, która to powinna odbyć się jesienią tego roku.

