MIUI 13 to aktualizacja, która sukcesywnie trafia na kolejne telefony. W ostatnim czasie lista modeli, które zaczęły dostawać to uaktualnienie, powiększyła się o pięć smartfonów. Są to Redmi 9T NFC, 9T, 9S, 9 Pro i POCO X3 NFC. Dystrybucja już się rozpoczęła, ale oprogramowanie nie pojawi się od razu u wszystkich użytkowników tych telefonów.

MIUI 13 dla Redmi Note 9T NFC, 9S, 9 pro i POCO X3 na Androidzie 12

Pamiętajmy, że MIUI 13 bazuje na systemie Android 12 (i też 11) i właśnie w takiej postaci trafia na smartfony Redmi 9T NFC, 9T, 9S, 9 Pro oraz POCO X3 NFC. Jest bardzo mało prawdopodobnym, że otrzymają aktualizację do Androida 13. Na to się nie zanosi.

