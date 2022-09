Vivo X Fold Plus blisko. Składany smartfon certyfikowany

Vivo X Fold Plus to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Telefon zadebiutuje w tym miesiącu i otrzymał kolejny certyfikat. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana. Dysponujemy tylko częściowymi informacjami. Składany smartfon Vivo X Fold Plus zapowiada się jednak bardzo ciekawie.

Vivo X Fold Plus otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, czyli ostatni SoC dla flagowców z Androidem. Będzie on wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się do 512 GB miejsca. Natomiast bateria zaoferuje pojemność na poziomie 4700 mAh i będzie wspierać szybkie ładowanie.

Pełna specyfikacja Vivo X Fold Plus nieznana

Kompletna specyfikacja techniczna modelu Vivo X Fold Plus nie jest na razie znana. Wiemy jednak, że składany smartfon ma otrzymać całkiem konkretny aparat fotograficzny. Kamera ma składać się z sensorów 50, 48, 12 i 8 MP. Ostatni czujnik zostanie połączony z aparatem peryskopowym, który zapewni duże możliwości z zakresu zoomu.

