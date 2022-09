Motorola Edge 30 Ultra oficjalnie. Cena i specyfikacja techniczna

Motorola Edge 30 Ultra to nowy flagowiec Moto. Cena jest całkiem atrakcyjna, a wyposażenie naprawdę konkretne. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje procesor Snapdragon 8 Gen 1+ oraz aparat fotograficzny z głównym sensorem 200 MP. Zobaczmy sobie, co Motorola Edge 30 Ultra jeszcze ma do zaoferowania.