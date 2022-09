Motorola Edge 30 Neo zaprezentowana. Cena i specyfikacja

Motorola Edge 30 Neo to nowy średniak marki. Specyfikacja techniczna telefonu obejmuje 6,28-calowy ekran pOLED oraz procesor Snapdragon 695. Smartfon ma też podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się cena modelu Motorola Edge 30 Neo oraz jego wyposażenie.

Motorola Edge 30 Neo to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbyła się wraz z flagowcem Ultra. Cena została ustalona na poziomie 399 euro (ok. 1875 zł). Do wyboru są cztery warianty kolorystyczne obudowy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna telefonu.

Motorola Edge 30 Neo ma 6,28-calowy ekran pOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Sercem smartfona jest procesor Snapdragon 695, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4020 mAh i wspiera szybkie ładowanie o mocy 68 W.

Ponadto Motorola Edge 30 Neo ma podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Uzupełnia go obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 13 MP. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 12. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Motorola Edge 30 Neo – specyfikacja techniczna

6,28-calowy ekran pOLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695

8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 13 MP

bateria o pojemności 4020 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

