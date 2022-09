Android 13 QPR1 Beta 1 dostępny. Google udostępnia system do testów

Android 13 QPR1 Beta 1 to nowy system operacyjny Google, który został udostępniony do testów. Jest to wstęp do aktualizacji o nazwie Pixel Feature Drop, która wniesie poprawki oraz udoskonalenia w oprogramowaniu telefonów z logo Google. Android 13 QPR1 Beta 1 ma już październikowe poprawki bezpieczeństwa.