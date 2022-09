Xiaomi CIVI 2 coraz bliżej. Smartfon z kolejnym certyfikatem

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, którego premiera musi być bardzo blisko. Świadczy o tym kolejny certyfikat uzyskany przez to urządzenie. Telefon będzie przedstawicielem z tak zwanej wyższej półki średniej. Spodziewajmy się, że zapowiedź Xiaomi CIVI 2 odbędzie się jeszcze we wrześniu lub przyszłym kwartale.

Xiaomi CIVI 2 to smartfon, który w przeciekach pojawia się od dłuższego czasu. Będzie to już trzeci przedstawiciel tej serii. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie kolejnego urzędu, który przyznał mu certyfikat. Tym razem to chiński MIIT, co przybliża sprzęt do rynkowej premiery, a ta na pewno jest nieodległa.

Smartfon Xiaomi CIVI 2 ukrywa się pod nazwą kodową 2209129SC i właśnie pod taką został dostrzeżony na stronie urzędu MIIT. Potwierdza to powyższy zrzut ekranowy. Za wiele się tu jednak nie dowiadujemy. Urządzenie ma modem zapewniający łączność z sieciami 5G. Wspiera zarówno SA, jak i NSA.

Pełna specyfikacja smartfona Xiaomi CIVI 2 nieznana

Wiemy, że Xiaomi CIVI 2 ma dostać procesor Snapdragon 7 Gen 1, a więc będzie całkiem mocnym smartfonem. Następnie mamy ekran wykonany w technologii OLED. Będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Poza tym spodziewajmy się baterii z obsługą szybkiej ładowarki o mocy 67 W. Pełna specyfikacja nie jest znana.

