Redmi A1 w Google Play. Jest częściowa specyfikacja

Redmi A1 to tani smartfon Xiaomi, którego premiera musi być blisko. Dostrzeżono go w Google Play, a tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje procesor MediaTek Helio A22 czy ekran LCD o rozdzielczości HD+. Smartfon Redmi A1 będzie tani i jego specyfikacja tylko to potwierdza.

Google Play ujawnia, że Redmi A1 ma ekran o rozdzielczości HD+. Jest to dokładnie 720 x 1600 pikseli. Następnie mamy procesor MediaTek MT6761. To 8-rdzeniowy układ SoC Helio A22 z GPU PowerVR GE8300. Będzie on wspomagany w tym smartfonie tylko przez 2 GB pamięci RAM. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z nakładką MIUI.

Pełna specyfikacja Redmi A1 nieznana

Na razie do sieci nie wyciekła pełna specyfikacja techniczna modelu Redmi A1. Poznamy ja dopiero z czasem. Ta jednak będzie prosta. Spodziewajmy się bardzo podstawowych aparatów fotograficznych czy niewiele wbudowanej pamięci na dane. Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

źródło