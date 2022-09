OnePlus 11 Pro jeszcze w tym roku. Otrzyma układ Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus 11 Pro to flagowiec, którego spodziewaliśmy się na początku przyszłego roku. Wiemy, że otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 2, który znajdzie się także w wielu innych telefonach z półki premium. W tym modelach od Oppo czy Xiaomi. Nowe informacje o pierwszym uzyskał leaker Digital Chat Station.

Źródło informacji twierdzi, że premiera modelu OnePlus 11 Pro zostanie przyspieszona. To oznacza, że nie odbędzie się na początku 2023 r., a wcześniej. Ma to nastąpić do końca tego roku i możemy się domyślać, że będzie to w grudniu. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnym terminie.

OnePlus 11 Pro jednym z pierwszych z SoC Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus 11 Pro będzie jednym z pierwszych smartfonów na rynku, które otrzymają procesor Snapdragon 8 Gen 2. Najpierw jednak nowy SoC Qualcomma ma trafić do modeli z serii Xiaomi 13. Te ostatnie telefony mają zadebiutować jeszcze w listopadzie. Tak więc z pewnością jest na co czekać.

źródło