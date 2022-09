Google Pixel Fold w marcu. Dostanie system Android 13L

Google Pixel Fold to składany smartfon, którego premiera ma odbyć się w 2023 r. Wiemy, że będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13L, którego też spodziewamy się w przyszłym roku. Kiedy odbędzie się premiera? Plotki mówią o tym, że składany Google Pixel Fold może zostać zaprezentowany w marcu.

Google Pixel Fold to składany smartfon, który w przeciekach pojawia się już od jakiegoś czasu. Kiedy go zobaczymy? Niestety nie w tym, a dopiero 2023 r. Wtedy też spodziewamy się systemu Android 13L. Teraz poznajemy bardziej przybliżony termin premiery obu nowości, choć nie jest on jeszcze precyzyjny.

Analityk Ross Young wierzy, że premiera smartfona Google Pixel Fold odbędzie się w okolicy marca 2023 r. Wtedy też spodziewajmy się debiutu systemu Android 13L, który to powstaje właśnie z myślą o takich urządzeniach oraz z większymi wyświetlaczami. Tak więc poczekamy sobie jeszcze kilka miesięcy.

Google Pixel Fold pierwszym smartfonem z systemem Android 13L

Google Pixel Fold będzie pierwszym urządzeniem z systemem Android 13L, ale potem spodziewajmy się go także na sprzętach innych marek. Na pewno pojawi się w smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 5 i Flip 5. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać. Poznamy je bliżej planowanej premiery.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło