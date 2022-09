Android 12L z One UI 4.1.1 dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 i Flip 3

Android 12L z One UI 4.1.1 trafia na starsze składane smartfony marki. Są to Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Flip 3. Uaktualnienie waży 1,5 GB i wprowadza nie tylko nową wersję platformy Google. Android 12L z One UI 4.1.1 to także liczne nowości, które przygotował z myślą o swojej nakładce sam Samsung.

Android 12L z One UI 4.1.1 to najnowsze oprogramowanie koreańskiej marki dla składanych smartfonów. Już wcześniej wiedzieliśmy, że uaktualnienie do tej wersji trafi także na starsze telefony. Tak też się stało, bo ruszyła aktualizacja dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 i Flip 3. To urządzenia z zeszłego roku.

Aktualizacja do systemu Android 12L z nakładką One UI 4.1.1 dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 i Flip 3 waży około 1,5 GB, a więc jest to duże uaktualnienie oprogramowania dla tych telefonów. Software bazuje na platformie Google z sierpniowymi poprawkami bezpieczeństwa. Nowości tu z pewnością nie brakuje.

Android 12L z One UI 4.1.1 dla modeli Samsung Galaxy Z Fold 3 i Flip to wiele nowości

Oficjalny wykaz zmian z aktualizacji One UI 4.1.1 na systemie Android 12L dla smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 3 i Flip 3 widoczny jest na powyższym zrzucie ekranowym. Nowości jest sporo i te obejmują m.in. multitasking, tryb Flex czy aparat fotograficzny.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło