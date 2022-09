Google Pixel 7 Pro blisko. Jest unboxing na wideo

Google Pixel 7 Pro to smartfon, którego premiera jest blisko. Tymczasem w sieci pojawił się przedpremierowy unboxing telefonu. Wideo prezentuje nam zawartość opakowania oraz samo urządzenie. W pudełku z Google Pixel 7 Pro nie znajdziemy ładowarki. Producent dołączył tylko przewód z dwoma złączami USB C.

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który ma trafić na rynek w przyszłym miesiącu. Do premiery pozostało jeszcze kilka tygodni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć telefon na wideo. Tym razem jest to unboxing, na którym można obejrzeć zawartość opakowania. Co znajdziemy w pudełku?

Unboxing modelu Google Pixel 7 Pro pojawił się na kanale bangladeskiego Gadgetfull BD na Facebooku. Wideo pokazuje nam zawartość opakowania. Poza smartfonem Google Pixel 7 Pro znajdziemy tu także kabel z dwoma końcówkami USB C i adapter. Niestety w pudełku brakuje ładowarki i trzeba ją będzie nabyć osobno. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Unboxing Google Pixel 7 Pro na wideo

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który ma potrójny aparat fotograficzny. Następnie mamy 6,7-calowy ekran AMOLED. Wiemy, że pod obudową znajdzie się procesor Tensor 2. generacji, który powstał we współpracy z Samsungiem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną zapowiedź i start sprzedaży.

