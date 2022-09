Samsung Galaxy Watch 4 z aktualizacją do One UI Watch 4.5

Samsung Galaxy Watch 4 dostaje nowe uaktualnienie. To aktualizacja do finalnej wersji One UI Watch 4.5, która od kilku tygodni znajdowała się na etapie beta testów. Program pilotażowy dobiegł końca. Na razie One UI Watch 4.5 dostają właściciele smartwatchy Samsung Galaxy Watch 4 biorący udział w testach.

Samsung Galaxy Watch 4 dostaje nowe oprogramowanie. Jest to finalna wersja One UI Watch 4.5, które od kilku tygodni znajdowało się na etapie beta testów. Program pilotażowy dobiegł końca, o czym poinformował producent. Następnie ruszono z aktualizacją, ale nie dostają jej na razie wszyscy użytkownicy tych zegarków.

Finalna aktualizacja do One UI Watch 4.5 trafia na razie na smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 tych użytkowników, którzy brali udział w programie pilotażowym. Są to uaktualnienia wprowadzające firmware R870XXU1GVH2 oraz R870OXM1GVH2. Aktualizacja waży niespełna 95 MB. Normalnie jednak jej rozmiar będzie większy, a mały jest tylko u testerów.

Aktualizacja One UI Watch 4.5 wkrótce na wszystkie smartwatche Samsung Galaxy Watch 4

Na razie uaktualnienie do One UI Watch 4.5 dostają testerzy. Jednak już wkrótce zacznie ona trafiać na wszystkie smartwatche z serii Samsung Galaxy Watch 4 i jest to tylko kwestia najbliższego czasu. Przy okazji Koreańczycy podziękowali wszystkim za udział w programie pilotażowym.

