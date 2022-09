MIUI 13 to duża aktualizacja nakładki Xiaomi, która trafiła już na sporo telefonów. Zapowiedź odbyła się już wiele miesięcy temu, ale mimo to oprogramowanie nie trafiło jeszcze na wszystkie smartfony z listy, które miały dostać ten software. Teraz mamy dobre wieści dla właścicieli telefonów Redmi Note 9 Pro, Max oraz 9S.

Aktualizacja do MIUI 13 zaczęła trafiać także na modele Redmi Note 9 Pro, Max i 9S. W przypadku pierwszego smartfona jest to firmware oznaczony ciągiem znaków V13.0.1.0.SJZIDXM. Drugi dostaje software w postaci kompilacji V13.0.1.0.SJXINXM. Natomiast w przypadku trzeciego z wymienionych urządzeń jest to V13.0.1.0.SJWINXM.

MIUI 13 dla Redmi Note 9 Pro Max i 9S na Androidzie 12

Warto dodać, że aktualizacja do MIUI 13 dla smartfonów Redmi Note 9 Pro, Max i 9S bazuje na systemie Android 12. Nie spodziewajmy się, że Xiaomi uaktualni te telefony do Androida 13. Pewnie też nie dostaną nakładki z numerkiem 14, co warto mieć na uwadze.

