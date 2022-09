Xiaomi 12T Pro i Redmi Pad 5G pozują na renderze

Xiaomi 12T Pro i Redmi Pad 5G to nadchodzące produkty chińskiej marki. Do sieci wyciekł render prasowy, który ujawnia tył obudowy obu sprzętów. Na nim widać aparaty fotograficzne smartfona oraz tabletu. W przypadku telefonu Xiaomi 12T Pro główny sensor ma matrycę 200 MP, a w Redmi Pad 5G jest to aparat 8 MP.