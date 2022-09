Xiaomi 12S Ultra ma lepszy aparat niż iPhone 13 Pro Max — test DxOMark

Xiaomi 12S Ultra to flagowiec, który ma lepszy aparat fotograficzny niż iPhone 13 Pro Max. Wykazał to test DxOMark Mobile. Smartfon uzyskał aż 138 punktów, czyli naprawdę dobry wynik. Niestety nie pozwoliło to modelowi Xiaomi 12S Ultra wskoczyć na podium rankingu DxOMark Mobile, a tylko uzyskać piątą pozycję.