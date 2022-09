Vivo X Fold S Plus blisko. Wycieka specyfikacja techniczna smartfona

Vivo X Fold S Plus to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Zobaczmy go w tym miesiącu. Tymczasem do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Pod obudową znajdzie się procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Ponadto Vivo X Fold S Plus otrzyma aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP.