POCO M5 i M5s bez tajemnic. Wycieka cena i specyfikacja

POCO M5 i M5s to nowe smartfony marki, których premiera jest blisko. Nie zostały one dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci wyciekła cena oraz specyfikacja techniczna obu modeli. Urządzenia zapowiadają się ciekawie. Smartfony POCO M5s i M5 powalczą o klientów w niższej półce cenowej.