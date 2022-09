Android Beam do lamusa. Zniknie w systemie Android 14

Android Beam został już w zasadzie pozbawiony wsparcia, ale do tej pory Google całkowicie go nie usunęło. Ma to się zmienić wraz z systemem Android 14, którego premiera odbędzie się w przyszłym roku. Funkcja o nazwie Android Beam miała ułatwić przesyłanie plików pomiędzy dwoma pobliskimi urządzeniami.

Android Beam to funkcja, która została wprowadzona przez Google ponad dekadę temu. Została ona porzucona kilka lat temu. Nastąpiło to w Androidzie 10, ale jej pozostałości nadal znajdują się w popularnej platformie. Wygląda jednak na to, że wraz z systemem Android 14 zostanie ona uśmiercona na dobre.

Android Beam to funkcja, która zadebiutowała w Androidzie 4.0. Pozwalała ona na łatwe przesyłanie plików pomiędzy dwoma urządzeniami. Polegało to na kontakcie poprzez NFC, a sam transfer plików odbywał się z wykorzystaniem Wi-Fi lub Bluetooth. W rzeczywistości jednak nigdy nie cieszyło się to dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników.

Android Beam zniknie w systemie Android 14

Google chce całkowicie rozstać się z funkcją Android Beam wraz z systemem Android 14, którego pierwsza beta zostanie udostępniona w kwietniu. Rozwiązanie i tak już doczekało się następcy. Mowa o Nearby Share, które wprowadzono już jakiś czas temu i to świetnie zastępuje to starsze.

źródło