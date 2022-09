Sony Xperia 5 IV to nowy flagowiec Japończyków, którego premiera jest blisko. Smartfon doczekał się przecieku. W sieci pojawiły się oficjalne rendery prasowe, które ujawniają nam wygląd oraz planowane kolory obudowy. Znana jest także cena modelu Sony Xperia 5 IV oraz jej częściowa specyfikacja techniczna.

Sony Xperia 5 IV to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka dni. Do sieci wyciekła cena oraz rendery prasowe telefonu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna modelu. Zobaczmy sobie, co już o nim wiemy.

Sony Xperia 5 IV ma 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. Wiemy też, że wyświetlacz wspiera HDR oraz jest w stanie odświeżać obraz w zakresie do 120 Hz. Sercem telefonu jest oczywiście Snapdragon 8 Gen 1 z obsługą sieci 5G. Układ wspomagany jest przez 8 GB pamięci operacyjnej. Aparat pozwoli nagrywać wideo w 4K i 120 fps.

Cena Sony Xperia 5 IV nie taka niska

Cena Sony Xperia 5 IV w Europie została ustalona na poziomie 1049 euro. To daje nam około 4960 zł, czyli w Polsce pewnie będzie to kwota na poziomie 4999 zł. Tanio nie jest i decydując się na zakup tego smartfona, trzeba będzie liczyć się z tak dużym wydatkiem.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło