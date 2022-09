Oppo A57e zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartfona

Oppo A57e to nowy smartfon chińskiej marki. Premiera odbyła się w Indiach, gdzie cena jest naprawdę atrakcyjna. Urządzenie ma 6,56-calowy ekran HD+ czy procesor Mediatek Helio G35. Następnie mamy baterię o pojemności 5000 mAh. Zobaczmy, jak prezentuje się pełna specyfikacja techniczna Oppo A57e i jego wyposażenie.

Oppo A57e to smartfon, którego premiera odbyła się w Indiach. Cena została ustalona na poziomie 13999 rupii. To daje nam około 830 zł. Do wyboru są dwa kolory obudowy, morski oraz czarny. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna.

Oppo A57e ma 6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i jasności do 600 nitów. Następnie mamy procesor Mediatek Helio G35. SoC wspomagany jest przez 4 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy 33 W.

Ponadto Oppo A57e ma aparat fotograficzny z sensorami 13 i 2 MP. Natomiast przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą ColorOS 12.1 na Androidzie 12. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo A57e – specyfikacja techniczna

6,56-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ i jasności do 600 nitów

procesor Mediatek Helio G35

4 GB pamięci RAM

64 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem 4G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z ColorOS 12.1

