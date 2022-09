Xiaomi 13 Pro otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED E6

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, który ma otrzymać konkretny ekran. Będzie to wyświetlacz AMOLED E6 pochodzący z fabryk Samsung Display. Panel ma przekątną 6,7 cala i zaoferuje rozdzielczość QHD+. Ponadto wiemy, że ekran z modelu Xiaomi 13 Pro ma odświeżać obraz w maksymalnie 120 Hz i dostanie okrągłe wcięcie.

Xiaomi 13 Pro to flagowiec, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiły się nowe plotki związane z tym smartfonem. Tym razem obejmujące ekran i dowiadujemy się, że będzie to wysokiej klasy panel AMOLED E6 pochodzący z fabryk Samsung Display. Znamy też część jego parametrów.

Ekran AMOLED E6 z modelu Xiaomi 13 Pro ma przekątną 6,7 cala i zaoferuje rozdzielczość na poziomie QHD+. Następnie mamy okrągłe wcięcie dla kamery do selfie. Zostanie ono wyśrodkowane w górnej części. Ponadto źródło informacji, którym jest leaker Digital Chat Station, wspomina o lekko zagiętych krawędziach wyświetlacza.

Ekran AMOLED E6 z Xiaomi 13 Pro to panel LTPO

Wiemy też, że wspomniany wyświetlacz AMOLED E6 został wykonany w technologii LTPO. To oznacza, że ekran Xiaomi 13 Pro będzie oferować zmienne odświeżanie obrazu i ma to odbywać się w zakresie do 120 Hz. Więcej szczegółów na razie nie podano. Premiera telefonu ma odbyć się w listopadzie.

