One UI 5.0 beta i Android 13 dostępne dla modeli Samsung Galaxy S21

One UI 5.0 beta to nowa nakładka oparta na systemie Android 13. Teraz trafia ona do testów na modele Samsung Galaxy S21. Na razie na wybranych rynkach, ale z czasem będzie ich coraz więcej. Wiemy, że Samsung planuje zacząć udostępniać aktualizację do systemu Android 13 z One UI 5.0 jeszcze tej jesieni.

One UI 5.0 beta to nakładka na systemie Android 13, która została udostępniona do testów kilka tygodni temu. Najpierw dla użytkowników modeli z serii S22. Teraz trafia na kolejne i tymi są poprzednie flagowce z linii Samsung Galaxy S21. Ich właściciele na wybranych rynkach mogą już przystąpić do programu pilotażowego.

Android 13 z nakładką One UI 5.0 beta dla modeli Samsung Galaxy S21 wprowadza firmware oznaczony ciągiem znaków G99xBXXU5ZVHE. Uaktualnienie, które można pobrać drogą OTA, waży 1957,47 MB. Jest ono dostępne dla wszystkich trzech smartfonów, a nie tylko edycji Ultra.

Android 13 z One UI 5.0 beta dla modeli Samsung Galaxy S21 nie wszędzie

Niestety poglądowa wersja systemu Android 13 z nową nakładką One UI 5.0 beta dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S21 nie jest dostępna na wszystkich rynkach, a jedynie wybranych. Na pewno do programu pilotażowego mogą zapisywać się użytkownicy z Korei Południowej oraz Wielkiej Brytanii. Wkrótce do listy dołączą kolejne państwa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło