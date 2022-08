Huawei Mate 50 Pro z ceną. Edycja RS będzie bardzo droga

Huawei Mate 50 Pro jest już blisko. Wraz z nim zadebiutuje tańszy flagowiec oraz edycja RS. Co z ceną? Do sieci wyciekły kwoty wszystkich trzech smartfonów, które zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu. Cena Huawei Mate 50 Pro nie będzie niska, a w przypadku wersji RS będzie naprawdę wysoka.

Huawei Mate 50 Pro to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Premiera odbędzie się już 6 września. Dokładna cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz poznajemy konkretne kwoty wszystkich trzech telefonów. Również edycji RS, która to po prostu będzie bardzo droga.

Cena Huawei Mate 50 Pro w Chinach została ustalona na poziomie 6499 juanów (ok. 4,4 tys. zł). Za wersje z większą pamięcią zapłacimy 6999 i 7699 juanów (ok. 4775 i 5250 zł). Tańsza wersja flagowca ma kosztować od 4499 juanów (ok. 3075 zł). W droższej opcji trzeba będzie wydać 4999 juanów (ok. 3,4 tys. zł).

Cena Huawei Mate 50 Pro niższa od edycji RS

Cena Huawei Mate 50 Pro nie jest niska, ale to nic w porównaniu do specjalnej wersji RS, która również jest w przygotowaniu. Za tą edycję zapłacimy znacznie więcej, bo od 9999 juanów (ok. 6,8 tys. zł). Natomiast w droższej opcji będzie to 10999 juanów (ok. 7,5 tys. zł). Oczywiście ceny w Europie będą wyższe.

