Google Pixel 7 z obsługą Bluetooth LE Audio

Google Pixel 7 to seria smartfonów, które zobaczymy już w przyszłym miesiącu. Możliwe, że nawet będą to trzy nowe telefony. Teraz dowiadujemy się, że otrzymają one wsparcie dla Bluetooth LE Audio. To rozwiązanie, które pozwoli na przesyłanie drogą bezprzewodowego znacznie lepszego dźwięku. Skąd to wiemy?

Nowości doszukano się w kodzie Androida. Tam znaleziono nowy plik XML, który oznaczony jest nazwą le_audio_codec_setting.xml. Z niego wynika, że smartfony z serii Google Pixel 7 otrzymają wsparcie dla kodeka LC3, który będzie obsługiwany przez procesor Tensor 2. generacji.

Bluetooth LE Audio nie tylko dla modeli Google Pixel 7

Z informacji zawartych w pliku wynika, że obsługa Bluetooth Audio LE zostanie dodana nie tylko dla smartfonów Google Pixel 7 i jego wersji Pro. Na to wskazuje kod P22, ale pojawia się także wzmianka o P23a. Tym ostatnim telefonem jest model 7a, którego premiery spodziewamy się dopiero w przyszłym roku. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

