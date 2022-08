Huawei P50 Lite Pocket pozuje na zdjęciach. Cena powinna być atrakcyjna

Huawei P50 Lite Pocket to składany smartfon, którego premiera jest blisko. Urządzenie doczekało się przecieku i mamy okazję zobaczyć jego zdjęcia. Te pochodzą ze strony chińskiego urzędu TENAA, gdzie sprzęt ten certyfikowano. Spodziewamy się, że cena telefonu nie będzie wygórowana.

Smartfon Huawei P50 Lite Pocket przypomina starszy model Chińczyków sprzed kilku miesięcy. Widzimy, że jest bardzo podobnie zaprojektowany. Zasadniczą różnicą względem starszego telefonu jest brak dodatkowego ekranu pod aparatem fotograficznym, który umieszczono na okrągłej wyspie.

Składany smartfon Huawei P50 Lite Pocket wygląda ciekawie

Zdjęcia telefonu Huawei P50 Lite Pocket ujawniają rozkładany wyświetlacz OLED, którego rozdzielczość to pewnie Full HD+. Jest to panel z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny, który znajduje się na okrągłej wyspie. Specyfikacja techniczna urządzenia na razie owiana jest tajemnicą. To szczegóły, na które przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jest bardzo możliwe, że premiera odbędzie się we wrześniu, wraz z Mate 50 Pro.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla poczty Gmail

źródło